Al via il percorso "Il lungo addio" per approfondire il tema del lutto nelle scuole

Un progetto articolato per offrire un contributo profondo di riflessione e di stimoli su un tema delicato, e spesso rimosso, come quello del lutto. Nasce da una considerazione di fondo il percorso "Il lungo addio", elaborato da alla Amministrazione e alla Comunità di Costa Masnaga, con il coinvolgimento della società civile, di quella religiosa e delle scuole.

Perché parlare di morte significa compiere un difficile lavoro da equilibrista. Da un lato occorre cautelarsi al cadere nel vuoto del silenzio, quel tabù della morte che sembra ancora così forte nonostante da anni se ne avverta profondamente la presenza. Dall'altro la cautela è relativa al non invadere l'intimità del lutto che ha anche bisogno di solitudine e privacy.

"Questa iniziativa sceglie di camminare sul filo, vuole parlare di morte ma con toni delicati e tenui, affidandosi alle parole di chi vuole fare memoria delle persone che ci hanno lasciato e agli approcci artistici a questo tema - spiegano gli organizzatori - Vogliamo avvicinare la morte di lato, senza nasconderci al suo cospetto ma anche senza affrontarla di petto, per non ferire chi sta ancora faticosamente elaborando una perdita. Vogliamo creare uno spazio per parlare di morte che sia al contempo pubblico e privato, esposto ma contestualmente protetto, rispettoso dei silenzi ma aperto alle parole: forse il vero spazio della politica che sta diventando anch'essa un tabù".

Peccati: "Attenti a questa riflessione"

"Assocultura Confcommercio Lecco è da sempre attenta a valorizzare le occasioni di riflessione. Un percorso di qualità mettere in rete diversi soggetti e diverse professionalità, su un tema delicato ma di spessore come quello del lutto, non poteva che vederci protagonisti. Siamo sicuri che questo format otterrà il riscontro che merita e che sarà occasione di arricchimento e crescita per i partecipanti" spiega Antonio Peccati, presidente di Assocultura Confcommercio Lecco".

Panzeri: "Bisogno educativo"

Gli fa eco Sabina Panzeri, sindaco di Costa Masnaga. "Mentre il coronavirus ha devastato le comunità di tutto il mondo, il conseguente distanziamento sociale ha sconvolto le commemorazioni legate alla morte, non permettendoci di accompagnare la persona cara nell'ultimo saluto. È sempre stato difficile affrontare il lutto e in questo periodo lo è ancora di più, ma è doveroso che l'intera comunità civile, religiosa e scolastica si prendano carico di questo bisogno educativo. Esprimo la mia più profonda riconoscenza a Confcommercio per averci coinvolto in questo difficile, dal punto di vista emotivo, ma necessario percorso che vedrà interventi mirati nelle nostre scuole ed 'eventi' aperti a tutta la comunità. Come comunità aiutiamoci a conoscere, comprendere e accettare le nostre emozioni di smarrimento, angoscia e impotenza che inevitabilmente ci invadono quando perdiamo una persona cara".

Il programma

26 ottobre ore 11: incontro online per scuola secondaria II grado

"Una vana parola, in grido taciuto, un silenzio. Parole e silenzi intorno alla morte" con Raffaele Mantegazza.

27 ottobre ore 9.30: incontro per scuola primaria

"Io dopo di te" con Alberto Pellai e Barbara Tamborini

27 ottobre ore 11: incontro per scuole secondaria I grado

"Noemi nella tempesta" con Alberto Pellai e Barbara Tamborini

28 ottobre ore 11: incontro online con Edoardo Boncinelli.

Moderatore Raffaele Mantegazza; presentazione del libro "Io e lei"

30 ottobre Cimitero di Costa Masnaga

ore 14.30 Consiglio Comunale - Lettura testo da parte del Sindaco

ore 14.45 Spoon River – Letture testi (da parte di Raffaele Mantegazza), ricordi, poesie,

contributi della popolazione e degli studenti

2 novembre ore 15: Santa Messa presso il cimitero (in caso di maltempo celebrazione

presso la Chiesa di Santa Maria Assunta)

3 novembre ore 21 incontro per genitori

Presentazione del libro "Tabù" con Alberto Pellai e Barbara Tamborini

5 novembre ore 18.30: aperitivo musica e "Letture al tramonto": Centro Sociale Madre

Teresa di Calcutta con Mauro Rossetto e Luca Radaelli

7 novembre ore 20.45: Sala Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta

Proiezione del film "Amour" regia di Michael Haneke

Informazioni e prenotazioni

www.leggermente.com

oppure

Biblioteca del Comune di Costa Masnaga

Orario di apertura al pubblico

Lunedì: 14.30 - 18.30

Martedì: 9,30 - 11,30 / 14.30 - 18.30

Mercoledì: 14.30 - 18.30 / 20.00 - 22.00

Giovedì: 14.30 - 18.30

Venerdì: 14.30 - 18.30 / 20.00 - 22.00

Sabato: 10.00 - 12.00

Tel. e Fax: 031 856731