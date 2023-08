Dervio-Corenno, novità: arriva il pullman gratuito

Novità nell'Alto Lago. L'amministrazione comunale di Dervio, “nell’ottica di migliorare i servizi per la comunità residente e per i turisti nel periodo di maggiore afflusso, darà il via al servizio di bus navetta gratuito” tra il paese e la frazione di Corenno Plinio: sarà in funzione tutti i giorni dall'11 agosto al 27 agosto. Il bus sarà in servizio dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 16 alle 18.45.

“L’obiettivo dell’istituzione del bus navetta è quello di migliorare la fruibilità di Corenno, dove c’è un annoso problema di sosta delle auto, al fine di offrire un servizio in più ai residenti della frazione, ai villeggianti e anche ai turisti che vogliono visitare il "Borgo dei mille gradini"”, spiega il sindaco Stefano Cassinelli. Il bus navetta avrà come punto di partenza e arrivo l’ufficio turistico a Dervio in viale degli Alpini e la piazza di Corenno.

Il bus navetta sarà gratuito e quindi anche i residenti potranno utilizzarlo “per muoversi tra Corenno e Dervio per fare la spesa o le piccole commissioni senza dover utilizzare l’auto, nel contempo verrà data la possibilità ai turisti di parcheggiare a Dervio e recarsi a Corenno con comodità senza doversi preoccupare della sosta dell’auto. L'amministrazione comunale ringrazia i volontari che offrono la loro collaborazione al Comune mettendosi al servizio della comunità per offrire un servizio che potrà fare la differenza”.