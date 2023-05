Da Lecco oltre 30 quintali di aiuti per gli animali sopravvissuti all'alluvione

La solidarietà nei confronti della Romagna continua. E il cuore grande dei lecchesi (e non solo) si apre anche ai poveri animali scampati all'alluvione delle scorse settimane.

La raccolta proposta da Debora Masciari, vicecoordinatrice del gruppo di guardie ecozoofile Oipa Lecco-Como, ha ottenuto una grandissima risposta: in pochi giorni sono stati messi insieme oltre 30 quintali di viveri e medicinali, che i volontari hanno iniziato a trasportare verso i territori alluvionati nella giornata di domenica 28 maggio.

"Quando ho visto cosa è successo, ho pensato di organizzare una raccolta di viveri come nucleo Lecco-Como, in collaborazione con la sezione di Lecco e il nucleo di Alessandria - spiega Debora Masciari - Dopo una settimana di raccolta ha aderito Claudio Malaspina, titolare del canile sanitario Ata di Alessandria, che ha messo a disposizione un furgone. Siamo riusciti così ad allestire una prima spedizione, domenica, con quattro mezzi: impiegati anche un furgone dell'Oipa e altre due auto, una di Lecco e l'altra del nucleo piemontese".

Il 4 giugno il secondo viaggio

Il contingente ha portato circa 22 quintali di beni al coordinamento di Protezione civile di Parma: "Qui abbiamo collaborato con l'unità cinofila 'I Lupi' - prosegue Masciari - i cui volontari porteranno gli scatoloni nelle zone alluvionate". Sono stati raccolti alimenti per cani, gatti, uccellini, cavalli, conigli; medicinali di primo soccorso, coperte, stivali di gomma, gilet catarifrangenti. La parte restante sarà consegnata il prossimo 4 giugno.

"È stata un'esperienza significativa, sono soddisfatta perché Lecco ha dimostrato una sensibilità unica, che mi aspettavo ma non in così poco tempo. Significa che la gente si fida del nostro operato. C'è ancora molto da fare, tantissimi animali hanno bisogno di aiuto. Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno contribuito e quelle che hanno partecipato attivamente, oltre a Claudio Malaspina, la sezione Oipa di Bergamo che ha avviato una propria raccolta e l'ha fatta confluire nella nostra, la collega di Alessandria venuta con me a Parma, le guardie dei nuclei Lecco-Como e Alessandria e la coordinatrice Diana Rigamonti che ha guidato il mezzo Oipa".