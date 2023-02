Anniversario del Cerro Murallon, online il video dedicato alla storia di Carlo Aldé

Un video speciale per celebrare una data speciale. Si approssima l'anniversario della prima salita del Pilastro Nordest del Cerro Murallon, portata a compimento il 14 febbraio dei 1984 dai Ragni di Lecco Carlo Aldé, Paolo Vitali e Casimiro Ferrari.

Per festeggiare la ricorrenza assieme a tutti gli appassionati di montagna, martedì prossimo, a partire dalle 20, sul nostro Youtube dei Ragni sarà pubblicata la premiere di un nuovo video della serie "Ragni inside their world", realizzato con la regia di Luca Granfors e dedicato proprio a Carlo Aldé, uno dei protagonisti di quella fantastica avventura e di tante altre belle pagine della storia del gruppo lecchese.

Un po' di storia

Il Cerro Murallon è una montagna alta 2.885 metri dispersa sul ghiacciaio Upsala in Patagonia al confine tra Argentina e Cile. Nel 1984, dopo tre tentativi da parte di componenti dei Ragni (1980, 1981 e 1983), Casimiro Ferrari, Paolo Vitali e Carlo Aldé salgono il pilastro nord est e raggiungono la cima est (VI 5.10 A2/A3 80° 1300 metri). Fanno parte del gruppo anche Marco Ballerini e Fabio Lenti rientrati in Italia dopo due mesi di permanenza in Patagonia. Spedizione del Gruppo Ragni, via dedicata a Carlo Mauri e Benvenuto Laritti.

A febbraio del 2017 i Ragni Matteo Della Bordella, Matteo Bernasconi e David Bacci riescono nella prima salita assoluta della parete est. La via si chiama "El valor del miedo" ed è stata salita in due giorni in perfetto stile alpino, con tratti su ghiaccio a più di 90°, misto fino all'M6 e A2, per uno sviluppo di 1.000 metri.

Il video