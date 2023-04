Mamma Rai torna a Lecco. Lunedì 10 aprile alle 22.25, su Rai 5 per il programma di approfondimento "L'Atlante Che Non C'è", andrà in onda la puntata dal titolo "Il lago dei Promessi Sposi. Manzoni e il lago di Como" con le riprese effettuate all'interno di Villa Manzoni. Il programma è condotto da Marco Vivio per la regia di Davide Venturi e Riccardo Marra.

La Rai a Lecco per i Promessi Sposi e Alessandro Manzoni

Nell’anno in cui ricorrono i centocinquant'anni dalla morte di Alessandro Manzoni avvenuta, il 22 maggio 1873, “Sciarada – Il circolo delle parole” propone un omaggio al padre del romanzo italiano, con un viaggio tra le pagine e i luoghi dei Promessi Sposi con “L’Atlante che non c’è. Il lago dei Promessi Sposi. Manzoni e il lago di Como, in onda lunedì 10 aprile alle 22.50 su Rai 5.

Il programma di Davide Venturi e Riccardo Marra condotto da Marco Vivio viaggia da Lecco a Pescarenico, dal fiume Adda al lago di Como negli scenari delle avventure e delle vicende di Renzo e Lucia: un percorso affascinante nei luoghi della scrittura di Alessandro Manzoni con gli interventi di Gian Luigi Daccò, Gianmarco Gaspari, Laura Pariani, Marco Rossetto. Una guida originale per lettori viaggiatori.