Villa Gomes, il restauro va avanti: le foto degli interventi

I lavori a Villa Gomes vanno avanti. Conclusi quelli di restauro delle statue in gesso di Pery e Cacico, personaggi dell'opera "Il Guarany", collocate nella sala Brasilia di Villa Gomes, volgono al termine anche i lavori di recupero del grande affresco del salone, che comprendono il restauro conservativo delle parti deteriorate, la pulitura e la sistemazione delle cornici in legno. Gli interventi, per un importo complessivo di 18mila e 750 euro, sono stati affidati alla ditta Luzzana Restauri srl di Civate.

“Valorizzare il patrimonio”

“Abbiamo a cuore il patrimonio della nostra città , che qui ci ricorda la storia e un'identità molto precisa, legata alla figura di Antonio Ghislanzoni, che ha reso Maggianico un polo culturale molto vivo, con la presenza di tanti artisti della Scapigliatura - spiega l'assessore al patrimonio del Comune di Lecco Maria Sacchi -. La valorizzazione del patrimonio è la prima attenzione verso il nostro passato e la nostra storia. I primi interventi di manutenzione sull'edificio di questa amministrazione risalgono al 2021 quando, a seguito delle importanti infiltrazioni di acqua rilevate, abbiamo optato per il rifacimento dell'intera copertura della villa, con l'intenzione di occuparci anche dell'affresco e delle statue, attenzionate con questo affidamento”.