Ponte sulla "Santa", riaperto il traffico ai mezzi pesanti fino a 20 tonnellate

Cambia la viabilità sul ponte della "Santa" fra Bevera e Resempiano: addio al divieto di transito ai mezzi pesanti. La limitazione ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate è stata infatti revocata dalla Provincia di Lecco, che ha istituito un nuovo divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 20 tonnellate. Il provvedimento entrerà in vigore alle 12 del 28 febbraio 2022.

Il tratto di strada interessato è quello compreso tra il Pk 10+350 (intersezione con via La Santa - civ.2, in comune di Sirtori, località Bevera) e il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso - civ.8, in comune di Barzago, località Resempiano).

Lo stop ai mezzi pesanti era scattato lo scorso 14 settembre a seguito di un incidente, con le necessarie verifiche eseguite da una ditta specializzata. I controlli hanno stabilito che la circolazione dei mezzi con massa inferiore a 20 tonnellate può essere ripristinata.