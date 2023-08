Rimossi i detriti caduti con la frana: riaperta la Sp62 della Valsassina

Riaperta la strada Provinciale 62 della Valsassina che era stata chiusa lunedì a seguito di un evento franoso causato dalle abbondanti piogge e dal maltempo.

Il distacco di materiale roccioso aveva invaso la sede stradale, per fortuna senza interessare veicoli e persone, nel tratto compreso tra il Ponte di Tartavalle e l'abitato di Pennaso di Bellano. Subito la Provincia di Lecco, dopo i sopralluoghi e l'intervento dei vigili del fuoco, aveva disposto il divieto di transito

Assenza di nuove allerte

Dal momento del crollo non sono stati riscontrati ulteriori distacchi di materiale e, pertanto, i tecnici sono stati in grado di procedere con la rimozione del materiale depositato in carreggiata. L'allerta di protezione civile per rischio idraulico e idrogeologico dei giorni scorsi è stata declassata a verde e dunque non siamo più in uno scenario meteo pericoloso. Per questi motivi il tratto di Sp62 è tornato percorribile dalle ore 10 di oggi, giovedì 31 agosto.

Per quanto riguarda l'altra strada interessata da eventi franosi, la Sp72 tra Lierna e la località Fiumelatte di Varenna, occorrerà aspettare ancora qualche ora. Le verifiche sono ancora in corso, l'auspicio della Provincia di Lecco è la riapertura tra venerdì e sabato.