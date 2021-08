Vendrogno: riapertura al traffico con senso unico alternato per la SP66

Il tratto di strada in prossimità del pk 7+250 circa era stato chiuso lo scorso 14 luglio a seguito del crollo di della muratura di sostegno. Stop ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate

Riapre al traffico veicolare, anche se parzialmente, la SP66 di Vendrogno nel territorio comunale di Bellano. I lavori di messa in sicurezza sono infatti terminati: sono in corso di completamento le fasi di realizzazione del banchettone e la posa del guardrail.

La chiusura del tratto si era resa necessaria nella giornata di mercoledì 14 luglio 2021 a seguito del crollo di una porzione di muratura di sostegno del corpo stradale in prossimità del pk 7+250 circa.

Il sopralluogo effettuato dai tecnici della Provincia di Lecco ha suggerito di non sovraccaricare la struttura: per questo motivo dalle 14 di oggi, 2 agosato, è istituito un senso unico alternato lungo la corsia di monte, con conseguente limitazione al transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.