Lezioni al freddo, gli studenti del "Bertacchi" fanno sciopero

Il riscaldamento non funziona correttamente e le lezioni sono al freddo: gli studenti dicono "no" e sabato 11 dicembre faranno sciopero, disertando le aule e sostando nel cortile della scuola.

A comunicarlo sono gli stessi ragazzi e ragazze frequentanti l'istituto "Bertacchi" di Lecco, in un volantino che è stato diffuso nelle scorse ore. "Siamo stanchi e stanche di una scuola non adatta alle nostre esigenze. Siamo stanchi di dover stare in una scuola con tutti questi problemi di edilizia di cui il riscaldamento è solo una conseguenza. Scioperiamo perché vogliamo che la situazione venga risolta davvero e che la provincia intervenga sul sistema di riscaldamento”.

Al termine dello sciopero di sabato, gli studenti si recheranno presso le istituzioni per fare valere le prorie ragioni. "Vogliamo parlare con l'assessore e vogliamo un tavolo di confronto permanente. Vogliamo che i problemi siano risolti subito, non l'anno prossimo. Rimaniamo fuori da scuola e facciamoci sentire!"