Risonanza magnetica: a Lecco ci sono tempi di attesa lunghi un anno

Sono i giorni all'interno dei quali si parla dello spostamento delle operazioni chirurgiche già programmate da tempo. Si tratta di una misura presa da Regione Lombardia dopo il passaggio dello stato di allerta al livello 4A per quanto riguarda la gestione della pandemia di Covid-19: all'ospedale ‘Manzoni’ di Lecco si arriverà fino al massimo di 166 posti letto di terapia intensiva, mentre il ‘Mandic’ di Merate rimarrà covid free fino a quando sarà inevitabile dover convertire i 6 posti nel reparto di Pneumologia.

“Un anno di attesa per la risonanza”

Non solo le operazioni chirurgiche, però, devono soffrire queste lunghe attese. Lo spiega Maria Laura, la cui testimonianza riportata dai colleghi di QuiComo.it vede coinvolto anche il nosocomio di via dell'Eremo: "Buongiorno, ho appreso con piacere che all'ospedale Sant'Anna è o sarà in funzione una nuova macchina all'avanguardia per risonanza magnetica. Dovendo io fare questo esame, ho telefonato al Cup per prenotare ma i tempi d'attesa sono arcaici, minimo un anno e così dicasi per Lecco. Mi sono messa comunque in coda presso ospedale Valduce ma la prima visita disponibile è a giugno 2022, notare che la ricetta medica dichiara da effettuare entro 7 giorni. Va da sé la prossima volta che rimarrò bloccata con la schiena dovrò andare privatamente. Ne faccio tristemente informazione, il disservizio nuoce gravemente alla salute e anche alla psiche. Maria Laura".