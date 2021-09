Carabinieri: ecco il Tenente Colonnello Teodoro Saggese. È il capo del Reparto Operativo

Un cambio all'interno dell'organigramma dei Carabinieri di Lecco. Durante la mattinata di lunedì 13 settembre il Tenente Colonnello Teodoro Saggese ha assunto il Comando del Reparto Operativo Carabinieri di Lecco, sostituendo nell’incarico il Tenente Colonnello Claudio Arneodo, che rimarrà comunque al lavoro nella stessa sede di corso Carlo Alberto come Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale.

Tenente Colonnello Teodoro Saggese: la scheda

53enne, originario della Provincia di Salerno ma cresicuto in provincia di Vicenza, l’Ufficiale arriva da Brescia, dove negli ultimi sei anni ha comandato il Nucleo Operativo Ecologico occupandosi di reati ambientali ed ecomafie. Ha seguito le orme del padre, anch'egli membro dell'Arma dei Carabinieri.

Dopo la Scuola Ufficiali di Roma l’ufficiale ha retto per due anni il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù (Como), per poi prestare servizio per oltre un decennio al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, dove ha diversificato la propria esperienza operativa nelle varie branche investigative, anche al comando della Sezione Investigazioni Scientifiche. Ha partecipato, inoltre, a due missioni per il mantenimento della pace nei Balcani, in Albania nel 1997 ed in Bosnia Erzegovina nel 2005.

“Lavoro di squadra, un bene superiore”

“Sono molto contento dell’opportunità che mi è stata data, spero di continuare il lavoro portato avanti dal Tenente Colonnello Arneodo, che ringrazio per quelle che sono le indicazioni fornitemi in merito alla provincia di Lecco - si è brevemente presentato Saggese -. Lavoreremo in sinergia con le altre forze di polizia del territorio, ci tengo molto perché la collaborazione è molto importante. Seguirò le direttive del mio Comandante Provinciale, anche in merito alle interdittive antimafia che sono un argomento molto attuale in questa realtà. Dovrò prendere contatto con questo territorio, che inizierò sicuramente a conoscere meglio a breve. Operazioni di maggior rilievo? Le abbiamo sempre fatte come Arma, non come Saggese, il lavoro di squadra è un bene superiore”.