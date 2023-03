30mila euro per una Sagra delle Sagre più digitale

Trentamila euro da investire nella Sagra delle Sagre. Li ha concessi Regione Lombardia nell'ambito del bando "Sostegno del sistema fieristico lombardo 2023". Sono complessivamente 22 le manifestazioni fieristiche, per un investimento pubblico complessivo pari a 1 milione di euro.

“Con convinzione - ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi - continua il nostro impegno per la valorizzazione degli eventi fieristici, strategici per il tessuto produttivo lombardo grazie alla loro capacità di creare indotto”. Tra gli obiettivi c'è quello di supportare la promozione e l'animazione delle manifestazioni fieristiche del calendario lombardo per il 2023 e le fiere alla prima edizione in Lombardia, oltre allo sviluppo dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti.

Nel caso della Sagra delle Sagre 2.0 è previsto un investimento complessivo di 113.100 euro, con parte dell'ingente somma che sarà coperta grazie ai soldi di Palazzo Lombardia. Il prossimo appuntamento è in calenario tra il 10 e il 20 agosto 2023.