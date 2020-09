L'emergenza sanitaria sospende l'edizione 2020 di "Sapori d'Autunno"

La manifestazione dei "Sapori d'Autunno in Valvarrone", rassegna gastronomica che per oltre vent'anni ha promosso il territorio della Valvarrone attraverso l'abilità culinaria e l'ospitalità dei ristoratori, quest'anno non si farà a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Lo hanno comunicato gli stessi organizzatori dell'evento, specificando che Sapori d'Autunno ritornerà con maggiori proposte il prossimo anno.

I ristoranti della Valvarrone, in questo periodo, continueranno ugualmente a proporre i menù con i piatti tipici dei profumi e dei sapori della stagione autunnale. «Grazie per la comprensione - chiosano gli organizzatori - e arrivederci al 2021».