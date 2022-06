Sulla Sp67 arriva un senso unico alternato regolato da semaforo

Un senso unico alternato regolato da impianto semaforico a Casargo. Il provvedimento si rende necessario a causa dei lavori per la messa in sicurezza di ampi tratti della SP67 Alta Valsassina e Valvarrone già annunciati dalla Provincia di Lecco.

Nello specifico si tratta, come riporta l'ordinanza n° 15 dell'ente, di "Lavori di regimazione idraulica, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della SP67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell’impluvio denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana".

L'ordinanza prevede dunque la regolamentazione a senso unico alternato gestito da impianto semaforico della SP67 Alta Valsassina e Valvarrone nel tratto in comune di Casargo dalle ore 8 di lunedì 6 giugno 2022 alle 8 di martedì 14 giugno 2022.