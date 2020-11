Anas, programmati interventi sulla Strada Statale 36 in provincia di Lecco

Prosegue la manutenzione straordinaria di Anas per il risanamento della pavimentazione stradale lungo la Strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" dal km 38,000 al km 29,000 in tratti saltuari, nelle province di Monza Brianza e Lecco. Programmata inoltre la verniciatura delle gallerie in provincia di Lecco .

Nel dettaglio fino al 30 novembre km 38,000 al km 29,000 verrà chiusa una corsia, a seconda delle esigenze del cantiere, per una lunghezza massima di 1.000 metri dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, a esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Sulla corsia libera verrà istituita la velocità massima di 50 km/h.

Sempre sulla statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" dal km 44,000 al km 49,800 direzione Lecco, Anas ha programmato i lavori per la sostituzione delle targhe di segnaletica dei portali presenti sul viadotto Manzoni.

Da questa sera, 19 novembre, e fino al 21 novembre, la Statale verrà chiusa dal km 44,000 al km 49,800 dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Civate-Isella al km 44,400 lungo la viabilità provinciale con rientro in statale allo svincolo di Lecco-Bione km 49,800.