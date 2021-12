Gli studenti della ‘Stoppani’ cantano in ospedale: “I veri eroi non passano mai di moda”

“I veri eroi non passano mai di moda”. È questo il testo apparso sul cartellone affisso dagli studenti dell'Istituto ‘Stoppani’ di Lecco all'esterno dell'ospedale ‘Manzoni’. Qui i giovanissimi si sono esibiti per circa mezz'ora di fronte agli operatori sanitari e al Direttore Amministrativo dell'Asst Lecco Maria Grazia Colombo, che al termine del momento ha sentitamente ringraziato i ragazzi per il regalo fatto ai lavoratori del nosocomio cittadino, impegnati a combattere anche il Covid-19 da quasi due anni.



Un momento dell'esibizione

A guidare il coro di voci bianche, composto indistintamente dagli alunni di prima, seconda e terza media, è stato il maestro Giuseppe Caccialanza, insegnante di Educazione musicale, che dall'inizio dell'anno scolastico sta lavorando insieme ai suoi studenti in previsione di questi e altri momenti.



Giuseppe Caccialanza e Maria Grazia Colombo