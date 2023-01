Raccolti 11.500 euro per la ricerca contro il melanoma in ricordo di Stefano Buffoni

Da un evento tragico, da una perdita, spesso possono nascere storie di solidarietà e speranza. È quanto accaduto a Carlotta Cogliati, in arte Charlotte, che in ricordo del compagno Stefano Buffoni di Malgrate, strappato alla vita a soli 35 anni da un melanoma, ha ideato un'emozionante iniziativa letteraria trasformatasi poi in raccolta fondi per la ricerca contro la terribile malattia.

Carlotta, infatti, a un anno dalla scomparsa di Stefano (avvenuta nel febbraio 2021), ha dato vita al progetto editoriale By Your Side - La mia vita insieme a te, una raccolta 2.0 di racconti sulla loro storia d'amore ripercorsa in capitoli, inviati uno a settimana tramite newsletter. "Quando ho avviato questo progetto non avevo assolutamente idea di dove mi avrebbe portato - spiega l’autrice - Lo scopo principale era non tanto far conoscere la mia storia, ma creare un momento di incontro tra me e il lettore e dare a chiunque la possibilità di riflettere. By Your Side, infatti, non è un libro convenzionale, ma un'antologia dove ogni racconto porta con sé un tema su cui poi ognuno può immedesimarsi e riflettere. Per me era importante non dare tutto il libro insieme, bensì dividerlo in tappe settimanali, proprio perché lo scopo è riflettere sulla storia che è la vita. E devo dire che, arrivata alla fine, sono felice di questa scelta e della reazione del pubblico. In tutti questi mesi, molte persone mi hanno scritto commenti, messaggi e condivisioni di riflessioni. Si è creato intorno a questo libro uno spazio di sincera familiarità, di vicinanza, di comunione. E questa è la parte preziosa che mi porto a casa da questo anno di lavoro".

Dopo l'ultimo capitolo, la raccolta fondi

L'ultimo capitolo della storia è stato pubblicato proprio in questi giorni. L'originale avventura editoriale si è conclusa, non l'eco avuta. Carlotta ha infatti aperto, sulla piattaforma di digital fundraising Rete del Dono, una raccolta fondi in favore di Airc (Associazione italiana ricerca contro il cancro) che terminerà il prossimo 7 febbraio, giorno del secondo anniversario della scomparsa di Stefano: "Stefano ha sempre vissuto quello che gli è capitato con determinazione, con fatica, ma sempre con amore. A tenerlo in vita così a lungo, oltre alla sua volontà e alla vicinanza delle persone che gli hanno voluto bene, c'è stata la Ricerca, che gli ha offerto le cure per affrontare la malattia - prosegue Carlotta - Per questo, insieme ad Airc, ho deciso di aprire una raccolta fondi da destinare alla ricerca contro il melanoma. Se sarà raggiunta la cifra di 25mila euro, sarà addirittura possibile istituire una borsa di studio a nome di Stefano".

A distanza di un mese dal suo inizio, il fundraising ha già superato l'obiettivo minimo di 10mila euro. La maggior parte dei fondi sono stati donati dalla generosità delle molte persone che volevano bene a Stefano, i famigliari e i suoi tanti amici, ma anche di coloro che l'hanno conosciuto attraverso le parole di Carlotta.

"Quando ho deciso di pubblicare questa raccolta non mi aspettavo di sensibilizzare così tante persone - prosegue la ragazza - Ora che è finita la pubblicazione online, non ho ben chiaro cosa ne sarà di By Your Side: forse verrà pubblicato in forma cartacea o forse rimarrà così. Sono certa che Stefano, così come mi ha spinto a scrivere e pubblicare questo libro, mi guiderà sui prossimi passi da fare. Per me è stato importante dare a Stefano voce in questo periodo in cui la sua voce non è più fisicamente con noi ma, come si legge in molti capitoli, c'è ancora e rimarrà sempre. E spero che i lettori, ascoltandola attraverso questi miei racconti, abbiano accolto tutta la magia di Stefano e di questa storia".

Donato metà ricavato della newsletter

Di quanto ricavato dalle iscrizioni alla speciale newsletter, Carlotta ha deciso di devolvere la metà, pari a circa 3.700 euro, al suo progetto con Airc. "Donare alla ricerca con questa iniziativa o in altro modo resta comunque fondamentale, perché permette di migliorare le cure e l'aspettativa di vita di chi quotidianamente combatte questa battaglia. I progressi della medicina hanno regalato a me e Stefano ancora quattro anni di vita insieme che, seppure difficili, sono stati intensi e ricchi di ricordi, che porterò sempre con me" conclude Carlotta.

