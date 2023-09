Inizia lo studio per scrivere il nuovo Piano del Traffico di Valmadrera. Durnate l'ultima seduta della Giunta di martedì 5 settembre sono stati presentati i documenti dell’analisi preliminare per la prima Conferenza di valutazione ambientale dell’aggiornamento del Piano.

L'analisi preliminare, detta anche scoping, “ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell’ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall’attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori)”, spiega il Comune.

Questa fase “deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga i soggetti con competenze ambientali potenzialmente interessati dall’attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti. Al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’espressione di pareri all’interno della Conferenza di Valutazione Ambientale la documentazione sarà messa a disposizione da mercoledì 6 settembre. In base agli elementi emersi in sede di consultazione verranno attivate le fasi successive della procedura”.

Gli obiettivi del nuovo Piano del Traffico

L’aggiornamento del Piano del Traffico viene portato avanti attraverso la predisposizione di una banca dati che consenta di svolgere le analisi prima e dopo gli interventi e le analisi economico-finanziarie - come nelle zone dove si paga la sosta - per mettere a punto i programmi e le previsioni di intervento. “Gli obiettivi e indicatori fondamentali legati al Piano sono il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta) e della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico e il risparmio energetico. In particolare, per il caso di Valmadrera, la pianificazione del traffico affronterà la finalità di moderazione del traffico, riduzione degli incidenti stradali, miglioramento della circolazione pedonale e ciclabile e l’ottimizzazione della sosta”.

Attualmente “ci troviamo nella conoscitiva, basata su un processo di aggiornamento dei dati del sistema urbanistico-territoriale, della domanda e offerta di trasporto, di analisi delle incidentalità. E’ in questa fase che si inserisce il percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che accompagnerà la redazione del Piano”.