50mila euro per la Tari: il Comune di Lecco va incontro ai cittadini

Contributi dell'Amministrazione per il versamento dei tributi. Pubblicato il nuovo bando del Comune di Lecco che riconosce agevolazioni in materia di Tari anche per il 2021, dopo quelli indetti nel 2019 e nel 2020. Il fondo di solidarietà, per un totale di 50.000 euro, destina infatti sussidi per il pagamento totale o parziale del tributo, in relazione alla condizione economica del nucleo familiare.

“Tutti i cittadini - spiega l'assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni - sono chiamati a sostenere economicamente i servizi che vengono erogati dai Comuni ma sappiamo anche che ci sono famiglie che, a causa della contingente condizione economica, sono maggiormente esposte al rischio di dover rinunciare a beni essenziali. Il Comune di Lecco grazie al bando Tari chiede uno sforzo minore alle famiglie in difficoltà, riducendo o azzerando il contributo sulla tassa dei rifiuti. Si tratta di un gesto di equità necessario che riconosce i bisogni di tutti”.

Le fasce Isee

Nell’ottica di un sostegno il più ampia possibile, sono state stabilite due fasce per la ripartizione proporzionale del fondo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili: per l’esenzione è richiesta una condizione economica Isee pari o inferiore a 3.000 euro; per l’esenzione parziale viene stabilito come limite massimo di Isee del nucleo familiare 7.500 euro. Possono presentare domanda gli intestatari del bollettino Tari residenti nel Comune di Lecco e in regola con il pagamento del tributo per il 2020.

La graduatoria degli idonei sarà redatta in ordine crescente di Isee fino a esaurimento dei fondi disponibili previsti. La domanda può essere presentata una sola volta a partire dalle ore 9 del 15 settembre ed entro e non oltre le 12 del 20 ottobre 2021, esclusivamente tramite le modalità telematiche che saranno messe a disposizione sul sito del Comune, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica agevolazione.tari2021@comune.lecco.it con le modalità descritte a questo collegamento.

Nel caso di particolari difficoltà, per ricevere supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, i seguenti numeri: 0341 481235 per il Punto Informativo e di Orientamento; 0341 481508 per l'Equipe 1 Servizio Famiglia e Territorio; 0341 481421 per l'Equipe 2 Servizio Famiglia e Territorio; 0341 481547 per l'Equipe 3 Servizio Famiglia e Territorio; 0341 481542 per i Servizi Integrati per la domiciliarità.