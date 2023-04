Stagione di prosa 2024-25, in tempo per festeggiare i 180 anni dalla costruzione. Non si sposta la data prevista per la fine dei lavori al Teatro della Società, chiuso ormai dal 2017 per un lungo e costoso intervento di riqualificazione che ha subito dei rallentamenti nel 2020: la prima fase da 2,6 milioni di euro è stata finita - collaudo escluso - e, come spiegato durante una conferenza stampa organizzata per la mattinata di mercoledì 19 aprile, sta per iniziare secondo lotto di lavori da 3,46 milioni.

Nel frattempo sono emersi, dalla campagna d'indagini effettuate sul soffitto dell'ingresso e del ridotto, delle decorazioni risalenti all'Ottocento da ripristinare per poter ridare al teatro un maggior valore artistico e storico.

I lavori al Teatro della Società di Lecco

Riassumendo, le opere eseguite sul lotto 1 sono in fase di collaudo. L'investimento è di 2,6 milioni di euro, messi dal Comune di Lecco (1,9 milioni) e da Regione Lombardia (700mila euro).

Cosa è stato fatto:

Bonifica amianto e riapposizione del dipinto sul “soffittone”

Strappo del dipinto in acrilico del Sora dal “soffittone”, bonifica amianto dal “soffittone” e delle parti di acrilico strappate

Bonifica amianto da:

- arco di boccascena

- area orologio

- parte terminale canali di aerazione dei palchetti

Principali interventi edili architettonici

- Adeguamento del Teatro alla normativa antincendio ai fini dell’ottenimento del CPI con tutti gli interventi necessari relativi a porte, rivestimenti murari, opere di compartimentazione REI60

- Rifacimento struttura tetto ultimo piano con strato di coibentazione

- Rifacimenti e consolidamenti parziali copertura principale e realizzazione di cordolo perimetrale.

- Realizzazione tasca nel sottotetto per espulsione aria UTA (unità trattamento d'aria)

Principali opere strutturali

- Interventi di rifacimento parziale della copertura

- Interventi di rinforzo delle centine lignee a sostegno del “soffittone”.

- Consolidamento solaio sottotetto zona foyer per inserimento nuova U.T.A. (unità trattamento d'aria)

- Consolidamento arco di boccascena.

- Nuova scala in acciaio per via di fuga dalla graticcia.

Principali opere impiantistiche sono di seguito descritte.

- Nuovo gruppo di pompaggio e locale pompe.

- Rete distributiva radiatori.

- Serrande tagliafuoco.

- UTA e silenziatori.

- Distribuzione elettrica e quadro elettrico principale.

- Impianto di illuminazione di emergenza (anche per WC palchi e camerini).

- Impianto di rilevazione fumo (anche per WC palchi e camerini).

- Impianto EVAC (evacuazione sonora)

- Impianti elettrici e servizio degli impianti meccanici.

- Impianto elettrico stazione di pompaggio antincendio.

- Impianto di illuminazione uffici: rimozione e riposizionamento copri illuminanti e rifacimento punti luce.

Siamo giunti al secondo lotto, ovvero le cose da fare per poter riaprire il Teatro della Società e che porteranno a un esborso totale di 3,46 milioni di euro:

- Apertura porta su palco per accesso diretto carico scarico materiale di scena

- Realizzazione struttura metallica sul retro-teatro come copertura pompa di calore e scivolo accesso per movimentare materiale di scena

- Ultimazione lavori su pavimento platea con fori per impianto raffrescamento / riscaldamento

- Pavimentazione in parquet su platea e in moquette su corridoi palchi

- Rivestimento interno palchi

- Realizzazione bagno del bar con servizio per disabile.

- Predisposizioni impianti locale bar

- Realizzazione dehors esterno in ferro con pavimentazione a doghe in fibra legno e pareti vetrate perimetrali.

- Rifacimento blocco bagni a servizio dei palchi.

- Opere edili architettoniche per sole predisposizioni bar al rustico.

- Restauro parapetti dei palchetti

- restauro delle porte dei palchetti e ridotto

- restauro intonaci foyer, ridotto, sala camino e sala riunioni

- macchina scenica

- nuove poltrone platea

- Musealizzazione e restauro sipario storico

- Impianto di illuminazione: rifacimento cablaggi lampadari e sostituzione corpi illuminanti nei corridoi retro-palchetti

- Impianti elettrici nuovi servizi igienici, camerini e nuovi locali