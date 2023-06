Teleriscaldamento, "via Marco d'Oggiono non è chiusa"

Lunedì 12 giugno sono partiti i previsti lavori tra via Digione, via Marco d'Oggiono e via Dante Alighieri, dove da vari mesi è stata istituita la nuova viabilità attraverso il posizionamento di vari new jersey di plastica.

Il Comune di Lecco ha provveduto alla parziale chiusura di via Marco d'Oggiono. Una via strategica in cui si trovano anche diverse attività commerciali che stanno inevitabilmente vivendo forti disagi per un intervento destinato a proseguire (secondo il cronoprogramma annunciato) fino a inizio agosto.

"Disagio preventivabile"

Da Confcommercio Lecco si eleva un appello, per voce del direttore Alberto Riva: "Il disagio per questo tipo di interventi è enorme ed era purtroppo preventivabile - spiega - È importante però ribadire e rimarcare che, nonostante i lavori, via Marco d'Oggiono è accessibile e raggiungibile da tutti: proprio per consentire la posa delle tubature è stato istituito un senso unico, dal semaforo di via Sassi in direzione viale Dante. Ma è importante, soprattutto per i negozi e le attività presenti sulla via e in prossimità del cantiere, che non passi il messaggio che la strada è chiusa. Altrimenti l'impatto negativo aumenterebbe a dismisura".