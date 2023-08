Teleriscaldamento, il cantiere si sposta: via Digione riapre prima delle scuole

Proseguono i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento a Lecco. Attualmente è in corso di esecuzione l’intervento lungo via Digione che sarà concluso, salvo complicazioni in corso di esecuzione, il 9 di settembre. Entro mercoledì 30 agosto, invece, verrà ripristinata la circolazione della rotatoria di viale Dante.

In questi giorni sono terminati i lavori in via Belfiore dal numero civico 36 all’incrocio con via Grandi e conseguente riapertura al traffico della strada da via Risorgimento a via Grandi in entrambi i sensi di marcia. Sono tuttora in corso le opere lungo via Besonda, in lieve ritardo a causa della presenza di numerosi sottoservizi.

Teleriscaldamento: come seguire l'avanzamento dei lavori

L'azienda pubblica ricorda che è stata attivata una linea diretta con la cittadinanza che può fare riferimento al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it per ottenere ulteriori, specifiche informazioni.

La sezione del sito include: