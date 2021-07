Tunnel del monte Barro chiuso: il traffico va in tilt (di nuovo) alle porte di Lecco

Venerdì sera nero per la viabilità lecchese. La chiusura della galleria "Monte Barro" sulla carreggiata nord, in direzione Sondrio, della Strada Statale 36 ha, infatti, generato delle lunghissime code tutt'attorno a Lecco: sino a circa mezzanotte il serpentone si è allungato sino alla stazione di Civate lungo la via Provinciale, mentre un altro si è venuto a creare dal ponte Kennedy fino alla rotonda di Pescate.

Il traffico va in tilt

Una conseguenza inevitabile: come di consueto, già nella serata di venerdì migliaia di persone si sono dirette verso la zona più settentrionale della Lombardia in vista del fine settimana, ma l'impossibilità di percorrere l'arteria principale ha obbligato gli automobilisti ad attraversare il lungolago di Lecco con tutti i disagi del caso al traffico veicolare. Secondo stradeanas.it allo stato attuale su quel tratto di strada stanno proseguendo i lavori per il rifacimento dei giunti della pavimentazione ammalorati.