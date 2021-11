Svolta a Bellano: i residenti possono vaccinarsi alla Casa della Salute

Vaccinarsi a Bellano d'ora in avanti sarà più facile. Sia per la terza dose del vaccino anti-covid sia per il siero antinfluenzale, infatti, i cittadini potranno prenotare in farmacia e poi recarsi alla nuova "Casa della Salute" di via Martiri per la Libertà per la somministrazione.

Per quanto riguarda la dose booster, la possibilità di prenotare e vaccinarsi è aperta a tutti i cittadini che abbiano effettuato la seconda dose da almeno sei mesi e che rientrano nelle categorie autorizzate a essere vaccinate.

È invece riservata ai residenti a Bellano, i cui medici di base non sono disponibili a effettuare il servizio, la vaccinazione antinfluenzale per soggetti fragili e over 65.

In entrambi i casi per la prenotazione è necessario rivolgersi alla farmacia Giglio al numero 0341 1918100, via Whatsapp al 371.3827441 o via mail all'indirizzo cosimo@farmaciagiglio.it. Data e orario della somministrazione verranno comunicati in sede di prenotazione.

"Importante sinergia"

Soddisfazione per la svolta è stata espressa dall'Amministrazione comunale. "Questa opportunità è offerta alla cittadinanza grazie alla sinergia fra Comune, farmacia Giglio e Soccorso Bellanese, che garantirà assistenza anche nel centro vaccinale - sottolinea il sindaco Antonio Rusconi - Per la somministrazione dei vaccini saranno impiegati i locali della nuova Casa della Salute che dimostra di essere utilizzata per il bene della popolazione. Ringrazio quanti stanno collaborando a questa iniziativa e invito tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità a tutela della propria salute e di quella altrui".