Chiude il centro vaccinale anti-covid di Cernusco: in sei mesi 160mila somministrazioni

Si entra in una nuova fase della campagna vaccinale. Nel Lecchese il 92% della popolazione vaccinabile ha aderito, un risultato che pone il territorio ai vertici in regione e a livello nazionale. Le istituzioni sanitarie possono così prendere decisioni dettate dai numeri incoraggianti: per questo motivo la Asst Lecco ha comunicato che da lunedì sera alle ore 20 si concluderà l'attività vaccinale del Centro Technoprobe di Cernusco Lombardone che in questi mesi si è rivelato un punto fondamentale per la campagna vaccinale anti-covid in Brianza, alla pari del palaTaurus a Lecco e dell'hub di Barzio per la Valsassina.

Dal 19 aprile a Cernusco sono state effettuate 159.669 somministrazioni di cui:

80.921 prime dosi;

74.760 seconde dosi;

3.988 terze dosi.

Andamento giornaliero vaccinazioni a Cernusco

I dati

Tra le tipologie di vaccino somministrate, il 71.65% è rappresentato da Pfizer, il 13,61% da Astrazeneca, il 13,1% da Moderna, l'1,65% da Johnson&Johnson. Per quanto riguarda le fasce di età, il numero maggiore di somministrazioni di vaccino anti-covid si è registrato nella fascia anagrafica 50-59, seguita da quella 70-79, quindi 30-39 e 20-29, a conferma di come molti giovani abbiano ricevuto il vaccino alla Technoprobe.

Frisone: "Grazie alla famiglia Crippa"

Così ha commentato Enrico Frisone, direttore Socio Sanitario Asst Lecco. "Ancora grazie alla famiglia Crippa per la responsabilità d’'mpresa che ha dimostrato per il territorio. Gli ultimi dieci giorni sono stati particolarmente importanti per garantire continuità in un momento di revisione e riorganizzazione regionale degli spazi vaccinali".