Tumore alla cervice: la Lombardia vuole vaccinare donne under 25

Vaccinare le giovani donne contro il tumore alla cervice. “In occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione del Tumore della Cervice abbiamo voluto ribadire l’importanza della prevenzione, la carta vincente per la battaglia contro i cancri HPV correlati. Il tumore alla cervice uterina rappresenta il quarto tumore ginecologico più diffuso che colpisce il collo dell'utero e con cui convivono 51mila donne italiane. Per questo, nel solco di una politica che guarda al miglioramento della qualità di vita dei cittadini lombardi, ho presentato una mozione per rendere gratuita la vaccinazione anti-HPV per le donne al venticinquesimo anno d’età”.

Lo ha sottolineato Simona Tironi, vice presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, introducendo giovedì a Palazzo Pirelli il convegno sul tema "HPV: tra informazione e prevenzione per combattere la malattia".

“Vaccinare le donne tra 18 e 25 anni”

All’iniziativa sono intervenuti i rappresentanti della Fondazione Umberto Veronesi e della LILT, unitamente a medici, direttori generali di strutture sanitarie, professori universitari e operatori del territorio: toccanti le testimonianze di alcuni pazienti che stanno combattendo la loro battaglia contro la malattia.

“Il prossimo impegno che ci siamo preposti per poter essere la prima Regione HPV free a livello nazionale e, addirittura, internazionale - ha detto la vice presidente Tironi - riguarda l’estensione della vaccinazione anti-HPV alle donne rientranti nella fascia 18-25 anni. Un impegno forte e concreto che vogliamo assolutamente portare avanti, all’interno della strategia promossa a livello globale dall’OMS, sempre evidenziando l’importanza della promozione dei programmi di prevenzione primaria e secondaria, per garantire a tutti l’accesso in sicurezza alle opportunità del Sistema sanitario nazionale”.