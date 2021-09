Valmadrera ancora protagonista con "I Vida Loca": vinti altri 10mila euro

Seconda serata a premio per i campioni del programma di Rai 1: sono i fratelli Fabio, Matteo e Michele

Nuova vittoria, la seconda consecutiva, per Fabio, Matteo e Michele Locatelli. I tre fratelli di Valmadrera si sono imposti anche nella serata di lunedì 6 settembre a Reazione a catena", noto gioco a premi che va in onda tutte le sere su Rai 1. Il trio, ormai noto come "I Vida Loca", è riuscito a strappare una vincita di 10.500 euro, vicina ai 12.750 ottenuti domenica 5.

Lunedì si replica

Come da regolamento, i Locatelli marted sera saranno nuovamente in gara e difenderanno il titolo di campioni, provando ad aumentare il già corposo gruzzolo. La vittoria è piaciuta anche al sindaco Antonio Rusconi, che ha voluto complimentarsi pubblicamente con i concittadini:

“Bravissimi! E due...”

Ringraziamenti anche da parte del vicesindaco Raffaella Brioni: