Cento tra musicisti e cantori incantano varennesi e turisti

Grande successo di pubblico al concerto di sabato sera a Varenna, organizzato in occasione della festa patronale di San Giorgio del 23 aprile. Circa un centinaio tra musicisti e cantori hanno allietato i varennesi presenti e i molti visitatori che soggiornano in comune in questi giorni.

Italian Academy Orchestra è una bella realtà costituita da giovani professionisti provenienti dalle provincie di Como, Lecco, Sondrio, Varese, Monza Brianza, Milano, Brescia, Bergamo. Il suo debutto risale nel 2001 con la produzione dell'opera Nabucco di Verdi. Nello stesso anno viene invitata a eseguire: La traviata sempre di Verdi per i Teatri di Basilea (Svizzera) e Le Tourbie (Montecarlo), e un grande concerto lirico-sinfonico a Friburgo (Germania).

Nel corso degli anni la neonata orchestra si esibirà in numerosi teatri, dapprima del Nord Italia, poi via via in tutta Italia e in Europa (tournèe in Francia, Belgio, Spagna, Svizzera).

Peculiarità dell'orchestra sta proprio nella sua natura versatile, ed è per questa capacità che tutt'oggi viene sovente richiesta da molti impresari, sia per il repertorio lirico, (del quale ha più volte eseguito tutte le opere tradizionali) sia per il repertorio sinfonico ma anche operettistico, colonne sonore, sino alla musica leggera.

Gli inizi nel 2005

La sua prima tournèe viene promossa in Francia nel 2005 (coronata da un prestigioso concerto a Parigi) e nell'anno successivo ecco la seconda tournèe con la produzione di Tosca di Puccini a Lucerna. Da ricordare quella nel 2009, che ha visto l'orchestra impegnata con successo nel Festival Italiano che si è svolto in Barhein negli Emirati Arabi.

L'intensa collaborazione con il Coro “Città di Como” le ha permesso di arricchire la propria esperienza cimentandosi con molti capolavori di musica sacra: da Vivaldi (Gloria, Magnificat, Credo) a Mozart (Messa dell'Incoronazione, Requiem, Grande Messa in do minore); da Verdi (Requiem) a Schubert (Messa in sol maggiore).

Nel campo dell'operetta ha debuttato nel 2002 in prima nazionale con l'esecuzione de La vedova allegra di Lehar ed è stata ideatrice di un gran galà dell'operetta, unico in Italia (con la partecipazione di: grande orchestra, coro, 4 voci soliste e balletto). Grazie all'incredibile successo di quest'ultimo progetto, l'orchestra è stata invitata nello stesso anno a eseguire il gran galà presso il prestigioso Teatro dal Verme di Milano.

Dal 2007 al 2009 l'orchestra è stata invitata al Teatro Derby di Milano e al Teatro Ciak (Smeraldo) per la rappresentazione delle opere liriche in cartellone e co-prodotte con il Teatro dell'Opera di Milano; dal 2007 al 2010 viene scritturata dal Comune di Milano per le stagioni estive d'opera, tenute presso il Castello Sforzesco, Dal Settembre 2008 ha inaugurato la sua prima stagione ufficiale nella città di Lecco, invitando per l'occasione direttori e solisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo (Russia, Francia, Grecia, Portogallo, USA). Nel 2010 l'orchestra ha partecipato al Film di Luca Lucini La donna della mia vita, collaborando con gli attori Luca Argentero, Alessandro Gassman, Stefania Sandrelli, Valentina Lodovini (registrazione presso il Teatro Coccia di Novara). Non da meno la produzione di opere liriche negli Stadi di calcio italiani: nel 2012 Aida allo stadio San Siro di Milano (con Dimitra Theodossiou e Valter Fraccaro) e Nabucco allo stadio Olimpico di Torino. Dal 2009 la Regione Lombardia e il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera ha premiato l'orchestra con un finanziamento per un progetto terminato nel 2011, con l'esecuzione di ben 48 concerti di musica sacra nella provincia di Lecco, Como e in Svizzera. Da menzionare il riscontro di pubblico e critica per l'organizzazione del Festival "Bellano Lirica" sul lago di Como, che dal 2005 fa registrare puntualmente il tutto esaurito nel mese di agosto, portando sul lago una vera stagione lirica.

Nel marzo 2015 l'orchestra ha partecipato al "Grand Prix dell'Opera" presso il prestigioso Teatro Regio di Parma, ben figurando e ottenendo unanimi consensi di pubblico e critica di settore. Nel 2016 si è esibita al Teatro Arcimboldi di Milano, Villa Erba di Cernobbio e al Teatro Comunale di Varese con il cantautore Davide Van De Sfroos, unendo la classica al folk e mostrando ancora una volta la sua notevole duttilità.