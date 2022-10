I ragazzi dell'isola greca di Lemno scoprono le bellezze del Lario

Varenna sempre più giovane e internazionale. Sabato 22 ottobre otto ragazzi quattordicenni provenienti dall'isola greca di Lemno, accompagnati dai loro insegnanti e da due rappresentanti portoghesi della cittadina di Viana do Alentejo, sono stati ospitati dai loro coetanei varennesi e dal consigliere comunale Eleonora Bordoli nell'ambito del progetto europeo "Open Air Green Sport", parte del programma Erasmus+.

Il progetto vede la partecipazione, per la parte italiana insieme a Varenna, dei Comuni di Bellano, Menaggio e Tremezzina. "Open Air Green Sport" prevede uno scambio culturale per i giovani di tutta Europa, con un focus sulla protezione e la consapevolezza ambientale e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Dal Museo Scanagatta all'Orrido

Il primo momento di incontro si è svolto sul Lario dal 19 al 23 ottobre. In particolare, nella giornata di sabato 22, i ragazzi greci hanno potuto visitare il museo ornitologico Scanagatta, dove hanno osservato la straordinaria biodiversità dell'avifauna del territorio. Sono seguiti i saluti con il sindaco di Varenna Mauro Manzoni e il pranzo presso la sala polifunzionale, per poi incamminarsi alla volta di Bellano seguendo il Sentiero del Viandante in un'escursione ricca di attività per sviluppare la sensibilità e la consapevolezza ambientale. Il weekend si è concluso con la visita di Bellano e dell'Orrido del torrente Pioverna e una cena conviviale a Biosio, occasione per salutarsi e darsi appuntamento al 2023.

Il progetto infatti continuerà l'anno prossimo e nel 2024, e vedrà i ragazzi dei comuni partecipanti al progetto viaggiare e incontrare i coetanei greci e portoghesi di Lemno e di Viana do Alentejo.