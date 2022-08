Varenna: finalmente illuminato il percorso pedonale tra il cimitero e Fiumelatte

È funzionante già da qualche giorno l'illuminazione del percorso pedonale che collega Fiumelatte al cimitero di Varenna. Da qui è poi possibile proseguire sulla panoramica via Roma verso il centro storico del rinomato borgo lariano.

L'opera è stata voluta dall'Amministrazione comunale per rendere facilmente fruibile il tracciato anche in orario serale. Un collegamento alternativo, storicamente utilizzato, lontano dalla strada Provinciale e immerso tra le macchie di allori e acacie.

"Nonostante i ritardi dovuti alle difficoltà nel reperimento dei materiali, causati dalla congiuntura economica e geopolitica, il progetto è finalmente pronto e tutti, residenti e turisti, potranno beneficiarne - dichiara il sindaco Mauro Manzoni - È un progetto che abbiamo fortemente desiderato e che aumenta la sicurezza e la possibilità di utilizzare questa meravigliosa via pedonale".

Romanticismo lungo il torrente

L'opera è stata progettata per limitarne l'impatto luminoso ed energetico: sono stati utilizzati punti luce con tecnologia a led, alimentati con pannelli fotovoltaici e perciò autonomi dalla rete elettrica comunale. Inoltre i led saranno attivi a bassissima luminosità, accendendosi solo al passaggio delle persone. Nel progetto è inclusa anche l'illuminazione del greto del torrente Fiumelatte in prossimità del ponte pedonale di via padre Luigi Mellera: un'accortezza per rendere ancora più romantico questo angolo tra le pittoresche abitazioni della frazione.