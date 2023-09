Varenna omaggia l'arte naif: vince l'artista finlandese Kikka

"Carissimi artisti, grazie a voi e alle vostre bellissime opere, possiamo anche noi andare oltre i confini e

lasciarci condurre dalla fantasia naïf che, davvero, confini non ne ha!". Con queste parole i promotori della mostra naif di Varenna, intitolata alla memoria di Pierantonio Cavalli, hanno aperto le premiazioni della 53esima edizione andata in scena nei giorni scorsi nella perla lecchese del lago. Tra i presenti anche il sindaco Mauro Manzoni.

"La vostra sconfinata fantasia ha saputo ancora una volta stupirci con soggetti, colori, tecniche e accostamenti nuovi e diversi, capaci di arrivare al nostro cuore perché sempre, autenticamente, naïf!

Non smettete dunque, carissimi naïfs, di fantasticare e di creare meravigliose opere, così anche noi, guardando in alto, volando, lasciandoci trasportare dalla musica e avvolgere dai colori della vostra arte, potremo continuare a sognare in questo favoloso universo naïf"

I vincitori della 53esima edizione

Il Superpremio 2023, che la giuria assegna all’opera ritenuta la migliore presente alla rassegna, è stato conferito al quadro n. 46 dal titolo "Il concerto della foresta" dell'artista finlandese Kikka Nyren con la seguente motivazione: "Una meravigliosa sinfonia è questa favolosa e fiabesca opera corale, nella quale la fantasia naïf sembra davvero poter varcare ogni confine! Ci avvolgono e conquistano, in una perfetta fusione, figure, colori e suoni, così, se apriamo il nostro cuore e in silenzio ci poniamo in ascolto, possiamo davvero sentire anche la musica di questo dipinto: gli strumenti evocano un universo di cantastorie, fiabe e racconti straordinari al di là del tempo e degli spazi geografici. Le bellissime figure ritratte evocano le favole e l'incanto di una foresta ricca di animali fantastici".

Lo spoglio delle schede relative al referendum 2023 ha dato il seguente esito: “Referendum adulti” al quadro n. 64 "Gli innamorati" dell’artista Silvana Uccellini. “Referendum ragazzi” al quadro 19 "In viaggio per il giro del mondo" dell’artista francese Valérie Descat. "Premio Miglior Italiano" al quadro 7 "Pomeriggio nella piazzetta del porto" dell’artista Fausto Bianchini. "Premio Miglior Straniero" al quadro 9 "Girotondo" dell’artista francese Odile Bron. Per tutti un omaggio alla naturalezza, all'originalità, all'arte naif senza confini.