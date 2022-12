Varenna rifà il look al centro storico: via alla riqualifica "turistica"

Nuovo volto per il centro storico di Varenna, uno dei luoghi maggiormente frequentati dai suoi numerosi visitatori. Il Comune lariano continua infatti nel suo programma di manutenzioni straordinarie e questa volta si prende cura del proprio centro storico, valorizzando le contrade percorse da migliaia di turisti ogni anno.

Nelle scorse settimane, infatti, è iniziata una serie di lavori di riqualificazione nel nucleo storico di Varenna, caratterizzato dalle numerose scalinate che da Piazza San Giorgio e da via Venini scendono verso la riva del lago: luoghi storici che tutti i varennesi portano nel cuore, ma che sono pure il biglietto da visita del borgo lariano nel mondo, immortalati in numerose fotografie e cartoline.

Cordoli e corrimani

Le opere previste dal progetto prevedono l'esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione di alcune contrade o tratti di contrada (diverse contrade oggetto di intervento, come ad esempio quelle dell'Orbo, dei Cavalli e la Contrada Vecchia) con la sistemazione dei cordoli in pietra di delimitazione dei gradini. Sarà inoltre effettuata la

manutenzione dei corrimani in ferro presenti lungo molte delle contrade.

L'importo totale delle opere sarà di 84.168 euro e sarà finanziato al 100% con fondi Statali derivati dal D.M. 18 gennaio 2022.