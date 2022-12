Ponte sulla Valle dei Salici deteriorato, la Sp67 a Sueglio rimane chiusa

Rinforzo strutturale necessario sul Ponte sulla Valle dei Salici a Sueglio, il tratto di Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone rimane totalmente chiuso al transito veicolare e al passaggio pedonale.

L'ordinanza che ha sancito il provvedimento è la n° 48 della Provincia di Lecco, a causa di un "rinforzo strutturale urgente delle parti in calcestruzzo armato costituenti il ponte a scavalco della Valle dei Salici in comune di Sueglio, al fine mantenere la fruibilità del manufatto esistente". La chiusura al pk 1+700 era già stata disposta lo scorso 22 novembre: "A seguito delle operazioni preliminari di rimozione dello strato copriferro - si legge nel testo dell'ordinanza provinciale - si è potuto rilevare la maggiore estensione delle parti corrose e soggette ad ammaloramento, tali per cui è risultato necessario implementare l'area oggetto di risanamento".

Come cambia la viabilità sino a fine anno

È dunque necessario mantenere chiuso il tratto di Sp67 fino al prossimo 7 dicembre alle ore 18; dopo questa data la Provincia istiturà un senso unico alternato con impianto semaforico sino alle ore 7 di lunedì 12 dicembre 2022. Sarà di seguito prevista la chiusura al transito a fasce orarie dalle ore 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 sino a successiva revoca, con istituzione di senso unico alternato gestito da semaforo nei relativi periodi di apertura (orario notturno e pausa pranzo).