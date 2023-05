Settimana di modifiche alla viabilità a Lecco. ResegUp e non solo, con il cantiere per di via Belfiore che proseguirà con la propria presenza.

Nello specifico:

via BELFIORE, tratto all’altezza del civico 73, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete del gas il 1° giugno;

via LAMARMORA, tratto all’altezza del civico 1, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete BT dal 29 maggio al 1° giugno;

corso EMANUELE FILIBERTO, tratto all’altezza dal civico 55 al 59, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo e posa del cavo telefonico dal 29 maggio al 1° giugno;

via DONIZETTI, tratto all’altezza del civico 14, totale chiusura al transito veicolare del tratto antistante il civico 14 per stazionamento della piattaforma aerea dalle 8 alle 12:30 del 30 maggio.

ResegUp 2023: le modifiche alla viabilità

Sabato 3 giugno si terrà la ResegUp, con le importanti modifiche alla viabilità cittadina:

Un percorso di 24 chilometri e circa 1800 metri di dislivello, immerso in un panorama mozzafiato, che interesserà piazza Garibaldi, via Cavour, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Don Rodrigo, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago per sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, via Ai Poggi, via Per Erna, via Roncale, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Lucia, via Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (in attraversamento), via Foscolo, via Solferino, via Don Pozzi, via XI Febbraio, largo Montenero, vie Resinelli, via San Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, via Nazario Sauro e piazza Garibaldi.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sabato sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 15 alle 21 in via Lungolario Isonzo, dalle 7 alle 24 in via Nazario Sauro, piazza Affari e piazza Garibaldi e dalle 12 alle 15 in via Cavour. Dalle 14:30 alle 20:30 sarà in vigore il divieto di transito veicolare su tutte le strade interessate dalla competizione sportiva, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei corridori.

Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà istituito dalle 9 alle 16 in via Cavour e in via Caldone, nel tratto da via Rimembranze a via Marsala, dalle 7 alle 24 in via Nazario Sauro e piazza Affari, dalle 9 alle 21 in Lungolario Isonzo, da largo Europa a piazza Cermenati, dalle 7 alle 24 in piazza Garibaldi, dal civico 1 al 3, e dalle 13 di venerdì 2 giugno alle 24 di sabato 3 giugno in piazza Garibaldi, dal civico 16 al 18.

Sotto: il percorso della ResegUp, il profilo e i cancelli orari