Soccorrono persone bloccate in parete: è un'esercitazione

I Vigili del fuoco si preparano alla stagione calda che, come purtroppo probabile (lo dimostrano le statistiche degli anni passati), richiederà il loro intervento per soccorrere persone bloccate sulle pareti di roccia in montagna.

Nei giorni scorsi i pompieri del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) appartenenti al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco hanno svolto un addestramento durato una settimana finalizzato all'apprendimento di tecniche necessarie al recupero in sicurezza di persone bloccate in parete.

L'attività è stata condotta sulla ferrata della galleria Morcate a Varenna e ha coinvolto in tutto una ventina di persone.