Per Villa Monastero anche il mese di luglio è da record

Un altro record per Villa Monastero: nel mese di luglio la dimora storica di Varenna ha fatto registrare oltre 43mila visitatori.

Per l'esattezza il numero è 43.323 ingressi, per un incremento notevole rispetto ai 30.459 del 2022: si tratta del 42 per cento.

Il bilancio parziale dell'anno

Da gennaio a luglio 2023 i visitatori sono stati 140.643, contro i 114.027 dello stesso periodo 2022: numeri molto significativi, considerando che la Casa Museo ha riaperto al pubblico domenica 28 maggio e fino a questa data è stato possibile visitare solo il Giardino botanico. Anche in questo caso si tratta di un aumento di pubblico a doppia cifra: 23 per cento.

Ultimi anni a confronto

Di seguito il riepilogo dei dati con il raffronto degli ultimi anni:

luglio 2023: ingressi 43.323

da gennaio a luglio 2023: n.140.643

luglio 2022: ingressi 30.459

da gennaio a luglio 2022: n. 114.027

luglio 2021: ingressi 12.530

da gennaio a luglio 2021: n. 27.496

luglio 2020: ingressi 7.123

da gennaio a luglio 2020: n. 14.898

luglio 2019: ingressi 13.433

da gennaio a luglio 2019: n. 56.269