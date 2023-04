Villa Monastero, riapertura con il botto: raddoppiati i visitatori

Villa Monastero riapre con il botto. Sabato 1 e domenica 2 aprile l'antica dimora varennese ha riaperto i battenti, dopo il periodo di chiusura per i lavori di riqualificazione del giardino botanico e di restauro iniziati a gennaio.

I dati relativi ai visitatori del primo fine settimana di aprile sono decisamente positivi: ben 1.748 le persone che hanno varcato l'ingresso per visitare il giardino botanico, rispetto ai 700 del primo fine settimana di aprile 2022.

Visite al giardino botanico

Durante il mese di aprile si potrà visitare il giardino botanico: gli interventi seguono infatti un cronoprogramma che tiene in considerazione l'andamento naturale delle stagioni e verranno delimitate solo le aree interessate dai lavori nei diversi periodi.

La villa rimarrà chiusa fino a maggio per consentire il restauro conservativo delle facciate e dell'area del balconcino.

I prezzi al pubblico

Il costo per l'accesso al Giardino botanico è:

10 euro intero

7 euro ridotto (+ 65 anni, gruppi con + 20 persone, soci Tci, tesserati Fai, tesserati Icom)

5 euro per ragazzi dai 15 ai 25 anni

gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni compiuti, per persone diversamente abili + un accompagnatore