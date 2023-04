Stop all'ingresso gratuito dei varennesi a Villa Monastero, il sindaco: "Cittadini stranieri nel loro paese"

A Varenna scoppia il caso: stop alle visite gratuite per i residenti a Villa Monastero. A sollevare la questione, sconcertato, è il sindaco della perla del lago, Mauro Manzoni.

"Con mia grande sorpresa ho appreso dalla stampa locale e a cose già fatte l'avvenuta soppressione dell'accesso gratuito per i residenti di Varenna in Villa Monastero - spiega il primo cittadino - Un'azione dell'Amministrazione provinciale, seppur legittima, che stante l'esiguo numero di accessi da parte dei varennesi, posto che per consuetudine non costituisce per essi una meta consueta, fruendo liberamente di tutte le altre bellezze che caratterizzano il nostro paese, non potrà certo incrementare in modo significativo le entrate dipendenti dalla vendita dei biglietti di ingresso".

"Così si scioglie il legame con i cittadini"

Quali, allora, le ragioni che hanno spinto la Provincia al dietrofront? Il sindaco si concentra sulle conseguenze."Unico effetto di tale scelta, di cui non si comprendono le vere ragioni, non certo economiche, sarà quella di sciogliere i forti legami che i varennesi continuano a mantenere, pur guardandola solo dall'alto, ma sentendola familiare per la facoltà di accedervi liberamente, con quella importante porzione del proprio territorio che è 'il monastero'. Un errore indurre i nostri cittadini a percepirlo come straniero a loro stessi, per cui chiedo a gran voce che l'ingresso gratuito venga ripristinato al più presto".