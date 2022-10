Villa Monastero tra i luoghi più belli d'Italia: Varenna approda in Gran Bretagna

Villa Monastero approda in Gran Bretagna. La splendida location di Varenna è stata scelta quale ambientazione ideale per ospitare, nei giorni scorsi, alcune scene di una serie di documentari itineranti commissionati da Channel 4, il secondo canale britannico, che verranno anche trasmessi da More 4 nell'isola e nel Mondo.

La serie di documentari itineranti ha portato i due conduttori, Danny Dyer e la figlia Dani Dyer, in giro per l'Italia a conoscere i luoghi più belli da scoprire, l'arte, la cultura, la storia e le tradizioni, sull’esempio degli antichi rampolli inglesi nel '700 e '800 che solevano viaggiare in Italia per raffinare la loro cultura.

Danny Dyer è uno degli attori popolari più conosciuti della Gran Bretagna: ha fatto parte del cast della più popolare soap britannica East Enders, ambientata nell'Est di Londra, nella quale interpreta il ruolo del proprietario di un pub. La figlia Dani Dyer ha vinto di recente la trasmissione Love Island - L'Isola dei Famosi.

“Siamo onorati”

La serie di 4 episodi li ha portati dalla Sicilia a Milano, passando per Firenze e Torino, alla scoperta di ciò che di più bello ci sia da scoprire e conoscere in Italia. Per questo scopo è stata scelta Villa Monastero, dov'è stato inscenato un pic-nic nella suggestiva zona del tempio e a seguire una chiacchierata, ammirando il panorama presso il piccolo balcone sul lago. Nel meraviglioso scenario della Villa è stata filmata l'ultima scena della serie, nella quale Danny e Dani riflettono sulle esperienze vissute e sui ricordi migliori della loro vacanza culturale in Italia.

La messa in onda dei documentari è prevista tra dicembre 2022 e gennaio 2023.

“Siamo davvero onorati di essere stati scelti dalla prestigiosa tv britannica per le riprese finali di questo interessante documentario - hanno commentato la notizia la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e Fiorenza Albani, consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero - Per noi si tratta di una ulteriore grande occasione di promozione della Villa a livello internazionale, che ci consentirà di raggiungere altri storici traguardi in termini di visitatori. Non ci resta che attendere la messa in onda prevista nei prossimi mesi, per ammirare le bellezze della Villa e del nostro lago”.