Vinti 50mila euro con il "10 e Lotto": a Santa Maria Hoè è caccia al fortunato

Gioca pochi euro e ne vince 50mila. La fortuna ha baciato un misterioso avventore del bar-trattoria-ricevitoria "Old Caffè" di Via Corsia Mercato 6 a Santa Maria Hoè.

La giocata fortunata è stata registrata martedì 21 marzo in una delle estrazioni del pomeriggio. Come spiega la titolare Silvia, "non sappiamo chi sia. Potrebbe essere qualcuno che si è fermato a mangiare a pranzo e ne ha approfittato per giocare, oppure un giocatore abituale".

La certezza è che, con pochi spiccioli, si è portato a casa una bella cifra, la più alta mai totalizzata alla ricevitoria del comune brianzolo. "È la prima volta che si vince una cifra così alta, in precedenza avevamo registrato solo alcune vincite di mille euro con i Gratta e vinci".

In paese ci si domanda chi sia il fortunato vincitore (o la fortunata vincitrice). "Se ne parla parecchio e sono tutti curiosi di sapere chi sia" informa Silvia. Ma come spesso capita in questi casi, conoscere l'identità del "Gastone" di turno sarà quasi impossibile.