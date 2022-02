"Acquedotto Brianteo e ammodernamento del depuratore di Lecco, due opere cruciali"

Dalla Provincia di Lecco attenzione agli impianti idrici del territorio. Il consigliere provinciale delegato all'Ambiente Fabio Pio Mastroberardino, accompagnato dai vertici di Lario Reti Holding, mercoledì ha visitato l'impianto di depurazione delle acque reflue di Lecco, oggetto di interventi di aggiornamento e ammodernamento completati a fine 2021 per complessivi 2,5 milioni di euro.

Successivamente Mastroberardino ha visitato il cantiere dei lavori per il potenziamento dell'acquedotto intercomunale Brianteo, per complessivi 9,5 milioni di euro. Gli interventi sono iniziati nella primavera del 2021 e sono suddivisi in tre tratte: lago di Annone, Valmadrera-Civate, Oggiono-Dolzago.

"Obiettivo la salvaguardia dell'ambiente"

"La Provincia di Lecco ha tra i suoi obiettivi principali la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dei corpi idrici, che passano anche attraverso una politica rigorosa e attenta all'evoluzione normativa - commenta il consigliere Mastroberardino - In quest'ottica ho voluto prendere visione di due opere fondamentali realizzate da Lario Reti Holding nell'ambito del suo piano degli investimenti, che porteranno grandi benefici per il nostro territorio".