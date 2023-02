Le pallavoliste della Picco Lecco intervistate dai giovani alunni

Quest’anno le classi quinte della scuola primaria "Pietro Scola" di Lecco hanno intrapreso un percorso alla scoperta della stampa e del giornalismo. Tutto è iniziato con la storia: la scoperta e lo studio della moderna stampa, quella a caratteri mobili ideata da Gutenberg, per poi proseguire con l’immersione nel giornalismo vero e proprio, fatto di teoria e, soprattutto, di pratica.

Il primo passo compiuto dagli alunni di quinta è stato quello all’interno della sede di un giornale locale per scoprire i meccanismi e le regole di un settimanale cartaceo e di un sito d’informazione. E una volta appreso il funzionamento si sono messi in gioco provando a diventare piccoli giornalisti.

Il corso si è infatti concluso con l’intervista fatta a tre giocatrici della Pallavolo Alberto Picco di Lecco, il capitano Serena Zingaro, Arianna Lancini e Terri Bassi, che si sono rese disponibili per le mille domande alimentate dall’infinita curiosità dei piccoli neo-reporter della Pietro Scola, ma anche per gli autografi al termine dell’intervista.

"È stato un bellissimo viaggio nel mondo del giornalismo - commenta la coordinatrice della Pietro Scola, Marta Frizzi - Siamo passati dalla storia alla teoria per poi finire con la pratica. I bambini sono rimasti entusiasti della visita al giornale e soprattutto dell’intervista alle campionesse della Picco. Hanno dimostrato grande interesse e sono emerse anche domande per nulla banali. Ma oltre al divertimento, ci tenevamo a far scoprire dall’interno un mondo nuovo, che spesso risulta difficile comprendere dall’esterno, e per iniziare a far capire loro cos’è una notizia e come interpretarla".