Studenti della terza liceo Volta "interrogano" Mattarella e Metsola al Quirinale

Un momento di grande emozione e orgoglio, a contatto con due tra le principali figure di livello istituzionale. Giovedì 5 maggio gli studenti della classe terza del Liceo scientifico Volta di Lecco si sono recati in visita a Roma per incontrare al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Il collegio Volta è una delle tre scuole di tutta Italia che ha potuto partecipare a questo incontro, durante il quale i ragazzi hanno sollevato otto domande alternate su temi prioritari per il futuro del Paese e dell'Europa, con particolare riguardo ai giovani.

Un momento di riflessione e condivisione che acquisisce maggiore valore se contestualizzato nello scenario di guerra che, di rilfesso, si sta vivendo in Europa per via dell'invasione russa in Ucraina.

"Questo evento è una manifestazione concreta dell'impegno del Collegio Arcivescovile A. Volta nella formazione di individui critici e consapevoli del loro ruolo nella società che li ospita, ma soprattutto responsabili del/nel mondo come recita il motto dell'anno scolastico 2021/22" spiegano dalla scuola lecchese.

L'incontro al Quirinale