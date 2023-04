Walk of Wine: sul lungolago di Lecco un viaggio tra i vini italiani

Ottima partenza sabato 22 aprile per il viaggio alla scoperta dei vini italiani targato Lecco. La suggestiva location del lungolago cittadino è infatti stata scelta come cornice della prima edizione di Wow Festival - Walk of Wine, evento organizzato da Arte del Vino in collaborazione con Tif Events, ed è in programma a Lecco fino a martedì 25 aprile. In questa 4 giorni di evento è possibile possibile conoscere piccole e grandi realtà della vitivinicoltura italiana, in un viaggio che attraversa lo Stivale da nord a sud con più di 50 cantine presenti che mettono a disposizione oltre 300 etichette per gli appassionati, così come per i semplici curiosi.

Ma non solo, è presente anche un piccolo gruppo di vigneron francesi, che guideranno gli ospiti alla scoperta dei vini d’oltralpe come Champagne, Chablis e Pinot Noir. Presso ogni cantina un esperto racconta al pubblico le caratteristiche dei prodotti. Tutti coloro che saranno interessati ad acquistare le loro bottiglie preferite, potranno farlo dai produttori in fiera.

Ad accompagnare le degustazioni, una selezione di street food per chi vuole rifocillarsi tra un assaggio e l’altro grazie a 6 stand dov'è possibile assaggiare alcune prelibatezze preparate al momento: dai sapori più mediterranei come arrosticini, focacce, pizza e una speciale bowl con salumi, formaggi, grissini e olive; a dei grandi classici come hamburger e nuggets oltre alle immancabili patatine fritte. Già nella giornata di esordio sono stati molti i visitatori che hanno voluto percorrere la Walk of Wine lecchese, tra assaggi e brindisi. Lecchesi e non solo tra i presenti, con compagnie di amici giunti anche da fuori provincia per visitare il lungolago e gustare un ottimo bicchiere di vino.

Le info sul Wow Festival

Dove: Lungolario Isonzo, Lecco

INGRESSI. Giornaliero: da sabato 22 a lunedì 24 aprile: dalle ore 12.00 alle ore 19.00

Martedì 25 aprile: dalle ore 12.00 alle 19.00. Biglietto. 20 euro, comprende: calice e taschina porta calice con degustazioni illimitate di oltre 300 etichette.

Serale: da sabato 22 a lunedì 24 aprile: dalle ore 19:00 alle ore 24:00. Biglietto 12 euro: calice e taschina porta calice, 4 degustazioni tra oltre 50 etichette.

Le foto della prima giornata