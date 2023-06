Weekend di grandi eventi a Lecco: ecco come cambia la viabilità

Sono diverse e di notevole importanza le manifestazioni in programma nel fine settimana a Lecco città: il Comune ha stilato l'elenco delle chiusure al traffico veicolare per consentirne lo svolgimento.

In programma sabato sera sul lungolago di Lecco l'incontro dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini con i giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona e la Festa del lago e della montagna con le celebrazioni per il 50° anniversario del gemellaggio con la città di Mâcon, la visita a Lecco delle municipalità gemellate di Mâcon, Overijse, Igualada e Szombathely e il conclusivo spettacolo pirotecnico sul lago previsto per domenica sera.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni saranno in vigore il divieto di transito veicolare dalle 20 alle 22:30 di sabato in Lungolario Isonzo e largo Europa, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 di sabato all'1 di domenica in Lungolario Isonzo, lato lago, dalle 18 alle 22.30 di sabato sempre in Lungolario Isonzo, lato abitazioni, e il divieto di transito veicolare dalle 21 alle 24 di domenica e di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 24, sempre di domenica, su ambo i lati di Lungolario Isonzo e largo Europa.

Ecco il provvedimento viabilistico completo relativo alla Giornata della Giuventù e quello per la Festa del lago e della montagna.