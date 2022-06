Lecchesi, occhio alle Ztl: ultimi giorni per rinnovare il permesso

Ultimi giorni per chiedere il rinnovo del permesso. Dopo il 29 giugno le carte che permettono di accedere alla zona traffico limitato (Ztl) dell'area pedonale urbana e i permessi di sosta nelle zone a particolare rilevanza urbana (Zpru) del centro di Lecco, di Germanedo e di Pescarenico, già prorogati per effetto della normativa intervenuta in durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, non saranno più validi e dovranno essere rinnovati.

Ztl e Zpru a Lecco: come rinnovare il permesso

Per mantenere attiva la propria autorizzazione è pertanto obbligatorio provvedere al rinnovo entro mercoledì prossimo, 29 giugno, alternativamente sul portale del Comune di Lecco dedicato raggiungibile al link https://ztlonline.comune.lecco.it:5002/#/login, via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it oppure presso gli sportelli dell’ufficio permessi ZTL del comando di Polizia Locale in via Sassi 18 dal lunedì al venerdì (eccetto il martedì) dalle 9 alle 12. I vecchi pass di colore bianco della ZPRU di Pescarenico non saranno più validi e verranno sostituiti con nuovi modelli di colore verde.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio permessi ZTL del Comune di Lecco scrivendo a permessi.ztl@comune.lecco.it