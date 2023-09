Uan zucca straordinaria, del peso di 844 chilogrammi e coltivata dal Team Petrelli di Sirtori, si è aggiudicata la quarantesima edizione della "sfida nazionale della zucca" svoltasi a Sale Marasino (Brescia).

"Tengo molto a fare le mie congratulazioni al Team Petrelli di Sirtori per questa straordinaria vittoria che porta il titolo di zucca più grande d'Italia nella nostra provincia - commenta il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini - La prossima settimana andrò a conoscere la famiglia Petrelli alla 'Colombina' di Casatenovo, in occasione della settima edizione della pesa nazionale de La sfida degli zucconi della Brianza".

"Tradizioni che si tramandano"

"Valorizzare l'inestimabile patrimonio immateriale presente nel nostro territorio, il quale viene custodito nei cuori delle persone che con passione mantengono vive le antiche tradizioni e i saperi della terra, è fondamentale - prosegue - Queste sono esempi di storie passate che si tramandano attraverso le nuove generazioni e che altrimenti andrebbero inesorabilmente perdute. Se vogliamo proteggere la nostra straordinaria cultura popolare dobbiamo interrompere il meccanismo omologante che ci induce a una sorta di vergogna per le nostre radici. Questo è un tema quanto mai attuale in un'epoca sempre più sensibile alla riscoperta di determinati sapori a chilometro zero, attenta alla qualità della vita, disponibile a cogliere la bellezza essenziale e i gusti unici del nostro patrimonio enogastronomico che, come Regione Lombardia, abbiamo il dovere di far riconoscere e rendere fruibili a quanti più persone possibile", conclude il consigliere regionale.

"Appena appresa la notizia ho contattato la famiglia Petrelli, portando anche i saluti del consigliere Zamperini, così da congratularmi per questo straordinario successo del quale, come sindaco, sono molto orgoglioso - spiega il primo cittadino di Sirtori Matteo Rosa - Questa realtà eccellente del mio territorio è riuscita ad aggiudicarsi un titolo a livello nazionale, portando in alto il nome di Sirtori".