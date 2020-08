"Casa Comune": Balatti e la sua squadra si presentano ai mandellesi

Casa Comune per Mandello Democratica si presenterà alla cittadinanza mandellese. L'appuntamento è per mercoledì 2 settembre alle 21 presso il teatro comunale De André.

La lista civica di area centrosinistra mandellese convoca un'assemblea pubblica per presentare ufficialmente alla cittadinanza il candidato sindaco Sergio Balatti insieme ai sedici consiglieri che compongono la sua squadra.

Quattro le parole chiave del programma elettorale che verranno condivise e spiegate durante la serata: per una Mandello "bella, accogliente, sostenibile e aperta".

«Vi attendiamo numerosi e soprattutto curiosi di sapere come vediamo Mandello e che cosa vogliamo fare nei prossimi cinque anni se ci accorderete la vostra fiducia - spiegano dalla sede di Via Dante - Grazie in anticipo per la vostra presenza: vi garantiamo che sarà una serata piacevole e ricca di contenuti... con qualche sorpresa».