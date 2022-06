Energia, Arrigoni: "Bene il decreto su luce e gas"

"Bene il decreto del Governo che anche per il terzo trimestre taglia gli oneri di sistema alle bollette di luce e gas e conferma l’Iva al 5% per i consumi di gas per usi civili e industriali". Lo dichiara il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del Dipartimento Energia della Lega.

"Per contrastare il perdurare di questo caro energia che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese la Lega chiede però un ulteriore sforzo - incalza il parlamentare lecchese del Carroccio - occorre lavorare per finanziare la conferma, almeno sino a settembre, dell'Iva agevolata sul gas per autotrazione e per mantenere i crediti di imposta sui consumi di gas e elettricità delle aziende. È inoltre di vitale importanza prorogare dopo l'8 luglio la riduzione delle accise sui carburanti per non fermare il Paese".